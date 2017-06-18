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ABD'de Suriye'de uçak düşürdü

Suriye rejimine ait savaş uçağı Rakka'ya bağlı Tabka ilçesinde ABD tarafından düşürüldü.

Dünya / 18 Haziran 2017 Pazar 22:16
ABD'de Suriye'de uçak düşürdü

Suriye'de rejim güçlerine ait savaş uçağı Rakka'ya bağlı Tabka ilçesinde ABD tarafından düşürüldü.

Yeni Şafak'a bilgi veren saha kaynakları, bugün akşam saatlerinde Esed rejimine ait uçakların terör örgütü PKK/PYD mevzilerini vurduğunu kaydetti.

Saat 20.30 sularında ise bölgede uçan Esed rejimine ait savaş uçağının ABD tarafından düşürüldüğü bildirildi.

İlk olarak 7 Nisan'da Humus Şuayrat hava üssünü Tomahawk füzeleri ile vuran ABD, daha sonrasında Tanef bölgesinde iki rejim konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Düşen uçağın Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait Su-22 tipi savaş uçağı olduğu belirtiliyor.

'SDG'Yİ VURDUKLARI İÇİN DÜŞÜRDÜK'

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, daha sonra yaptığı bir açıklama ile Suriye ordusuna ait bir SU-22 savaş uçağının düşürüldüğünü doğruladı. Açıklamada, "Tabka ilçesinin güneyinde YPG'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) vurması üzerine ABD F/A 18 Super Hornet uçakları tarafından yerel saatle 18.43’te düşürüldüğü" belirtildi.
Kaynak : Yeni Şafak

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