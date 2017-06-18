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2017 LYS soru ve cevapları yayınlandı

LYS sınav soru ve cevapları yayınlandı. Bugün gerçekleştirilen son LYS oturumunun ardından ÖSYM sınav soru ve cevaplarını adayların erişimine açtı.

Eğitim / 18 Haziran 2017 Pazar 14:35
2017 LYS soru ve cevapları yayınlandı

2017 LYS sınavının son oturumu Edebiyat Coğrafya testi ile sona erdi. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen LYS 4 ve LYS 1 sınavının ardından bu hafta sonu LYS 5 ve LYS 2 oturumları dün gerçekleştirildi. Yüz Binlerce aday Üniversite hayalllerine kavuşabilmek istediği Üniversite ve bölümü kazanabilmek için sınavlarda ter döktü. LYS sınavlarının sona ermesi ile birlikte adaylar gözlerini ÖSYM'den yapılacak olan açıklmaya dikti. Az önce ÖSYM kendi resmi sitesi üzerinden sınav soru ve cevaplarını erişime açtı.

LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2017 LYS sonuçlarının açıklanacağı tarih 11 Temmuz olarak belirlendi. Adaylar sınav sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

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