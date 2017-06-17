Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 28



İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Avrupa Yakası ve zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29



İzmir: Parçalı bulutlu 32



Adana: Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32



Antalya: Parçalı, çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren iç kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33 Kaynak : İHA