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Ukrayna'dan Türkiye'ye 1 milyon turist geldi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukrayna'dan Türkiye'ye bir milyondan fazla turist geldiğini söyleyerek, "Stratejik ortaklığımızın bunda büyük payı var." dedi

Yaşam / 16 Haziran 2017 Cuma 18:38
Ukrayna'dan Türkiye'ye 1 milyon turist geldi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Sybiha, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'in doğal güzelliğinin yanı sıra insanlarının da eşsiz olduğunu dile getirdi. Marmaris'in turizmde çok mesafe aldığına değinen Sybiha, şunları belirtti:

"Ukrayna'dan Türkiye'ye bir milyondan fazla turist geldi. Stratejik ortaklığımızın bunda büyük payı var. Bu da çok iyi bir şey. Bu ay yürürlüğe giren çipli kimliklerle seyahat anlaşmasından sonra Ukrayna'dan gelen turistlerin sayısı daha da artacak. Havacılık alanında bağlantılar daha artacak. Bütün bunlar ilerleyen zamanda ilişkilerimizin daha da derinleşmesini sağlar, iki ülke arasındaki var olan dostane ilişkiyi daha da sıkılaştırır."



ZİYARETLER 3 KAT ARTTI

Sybiha, Marmaris'i gördükten sonra insanın ayrılmak istemediğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İki ülke ilişkileri çok aktif. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 25 arttı. Bölgeler arası iş birliği ikili ilişkilere de katkı sağlar. Ukrayna'dan bir şehrimizi Marmaris'e kardeş şehir yapmak istiyoruz. Türkiye'de kendimizi ülkemizde gibi hissediyoruz. Seyahat anlaşmasından sonra geliş gidişler 3 kat arttı. Ziyaretler 3 kat arttı. Charter uçuşlarında artış var."

İki halkın birbirine inanılmaz derece yakın olduğunu, bunu ziyaretlerde gördüğünü belirten Sybiha, Ukrayna'da Türklerin çok sevildiğini ve sıcak karşılandığını kaydetti.





Kaynak : AA

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