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Solhaber'in 'şehit' rahatsızlığı

Sol Haber Portalı, Erzurum’un Şenkaya ilçesi kırsalında sürdürülen terör operasyonu sırasında şehit olan asker için "hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Medya / 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:59
Solhaber'in 'şehit' rahatsızlığı

'Basın özgürlüğü yok' diye ortalığı ayağa kaldıran Sol Haber Portalı, Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında sürdürülen operasyon sırasında şehit olan asker için 'hayatını kaybetti' dedi.

Haberin detayında PKK terör örgütünden bahsetmeyen Solhaber adeta terör seviciliği yaptı. 

Sitenin terör operasyonunu da 'Bir operasyon' olarak görmesi dikkat çeken bir başka detay.

Solhaber daha önce de PKK''lı teröristlerin şehit ettiği öğretmen için 'Öldü' ibaresini kullanmıştı.





Erzurum'dan acı haber: 1 şehit Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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