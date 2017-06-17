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Silahla etrafa rastgele ateş açan eski eşe operasyon

Ankara'da eski eşinin iş yerinde pompalı tüfek ve tabancayla etrafa rastgele ateş açan kişi, özel harekat ekibince etkisiz hale getirildi.

3. Sayfa / 17 Haziran 2017 Cumartesi 15:14
Silahla etrafa rastgele ateş açan eski eşe operasyon
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Muzaffer Y, sabah saatlerinde pompalı tüfek ve tabancayla, yıllar önce boşandığı eşinin Ostim'deki iş yerine gitti.

İş yerindekiler, Muzaffer Y'nin elindeki silahları görünce telaşa kapılarak dışarı çıktı. Muzaffer Y'nin eski eşi de iş yerinin arka kapısından çıkartıldı.

Eski eşinin yanına getirilmesini isteyen Muzaffer Y'nin silahlarla çevreye rastgele ateş etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürülüğü, özel harekat ekipleri ile müzakereci polisler, zanlıyı teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 4 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince Muzaffer Y, özel harekat ekiplerince silah kullanılmadan etkisiz hale getirilerek emniyete götürüldü.

Zanlının etrafa rastgele ateş açması sonucu onlarca araç ve iş yerinde hasar oluştu.






Kaynak : AA

Pompalı TüfekÖzel Harekat Polisleri


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