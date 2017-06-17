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Putin'den 15 Temmuz yorumu

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD istihbarat güçlerinin Türkiye'deki darbe girişiminden haberdar olabileceğini söyledi.

Dünya / 17 Haziran 2017 Cumartesi 11:48
Putin'den 15 Temmuz yorumu

'The Putin Interviews' (Putin Röportajları) belgesel filmi için ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone'a demeç veren Putin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'FETO DARBE GİRŞİMİNDE YER ALDIYSA ABD'NİN BİLMEMESİ ÇOK ZOR'
'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin darbe girişiminde yer aldığını hiçbir zaman bana söylemedi. Ama ben şu mantıktan yola çıkabilirim: Eğer Gülen, gerçekten de darbe girişiminde yer aldıysa (ki bu konuda bir fikrim yok), o zaman ABD istihbarat güçlerinin olup bitenlerden haberdar olmamasını tasavvur etmek çok zor.'

Sputnik'in haberine göre konuşmasında İncirlik'e de değinen Putin, 'Bu arada Amerikan Hava Kuvvetleri, Türkiye'de İncirlik üssünde bulunuyor. Ki İncirlik'teki askerler darbe girişiminde faal görev aldılar.' dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ ABD'YE AİT NÜKLEER SİLAHLARIN BAŞINA NELER GELEBİLİR?'
Türkiye'de ABD'nin taktik nükleer silahlarının bulunduğunu ve darbe girişimi nedeniyle bu konudaki endişesini de dile getiren Putin, “Böyle dramatik olaylar yaşandığı zaman, akla şu soru işareti geliyor: Bu nükleer silahların başına neler gelebilir?”

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