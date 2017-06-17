USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Niğde'deki fuhuş operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Niğde’de düzenlenen ‘kanka’ kod adlı fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 16 kişiden 11’i fuhuş yaptırmak, yer temin etmek genç kızları tuzağa düşürmek suçlarından tutuklandı.

3. Sayfa / 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:20
Niğde'deki fuhuş operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş yaptırmak ve yer temin eden kişilere yönelik 16 adrese operasyon düzenlemişti.

Polis ekiplerinin yaptığı teknik takipte şüphelilerin müşterilerine, “Kankam” diye hitap etmesi nedeniyle 'kanka' adı verilen operasyonda 15'i erkek, 3'ü yabancı uyruklu 12'si kadın 27 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 tabanca, 1 av tüfeği, cinsel gücü arttıran ilaçlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 27 şüpheliden 16 ‘sının Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğindeki işlemleri sona erdikten sonra sağlık kontrolleri ile birlikte adliye'ye sevk edilmişti.

Mahkemeye sevk edilen 6'sı kadın 11 kişi fuhuş yaptırmak, yer temin etmek genç kızları tuzağa düşürmek suçlarından tutuklandı.




Kaynak : İHA

PolisFuhuş OperasyonuEmniyet MüdürlüğüFuhuş SkandalıFuhuş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı