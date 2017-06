Miami’de zirve yapan Türk

Zengin Türkler, okyanusu aştı. ABD'ye ulaştı. Florida eyaletinin Miami kentine demir attı. Kentteki milyon dolarlık evlerden aldı. Kimi rezidansları kimi de Palm İsland denilen bölgedeki malikaneleri kaptı. Ancak bölgede yaşayan Türkler'i şimdilerde evlerinin keyfini çıkarmak yerine hırsız korkusu sardı. Kabusun başında ise bir Türk vardı. Uzun süredir Miami'de yaşayan bir Türk genci, kentte yaşayan Türkler'i takibe aldı. Kendince bir sistem hazırladı. Bu sistem sayesinde özellikle malikanelerde yaşayan Türkler'in ne zaman evlerine gidip geldiğini, ne zaman Türkiye'ye döndüğünü saptadı. Evlerin boş olduğunu anlayınca hemen içeri daldı.



PARTİ BİLE DÜZENLEDİ

Lüks villalarda kendi evi gibi yaşadı. Evde olan araba anahtarlarını da alıp kenti turladı. Hatta, arkadaşlarını 'kendi eviymiş' gibi davet edip partiler hazırladı. Bununla da kalmadı. Hatta evdeki bazı eşyaları satıp parasıyla en lüks restoranlarda keyif yaptı. Ardından da bunları sosyal medyadan paylaştı. Ev sahibi eve geleceği zaman ise o evden çıkıp başka bir kapıya dadandı. Söz konusu zanlının kentte pek çok kişi tarafından tanındığı ortaya çıktı. Bu durum, Miami'de evi bulunan Türkler'i şoka uğrattı. Öte yandan Miami'de evi olanlar arasında çok ünlü isimler vardı. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise Sibel Can'dı. Çünkü Sibel Can'ın yılın büyük bir kısmını Miami'de geçirdiği açıklandı.



BÜYÜK İLGİ

Zengin Türkler kesenin ağzını açıyor. Bodrum, Çeşme gibi merkezlerden sonra ikinci evlerini almak için yurt dışına yöneliyor. İlk sırada ise Miami yer alıyor. Emlakçılar şehirde parttime olarak yaşayan Türk vatandaşlarının sayısının 10 bini bulduğunu söylüyor. Henüz inşa edilmeden satılan lüks daireleri alanların yaklaşık yüzde 5'inin Türkler olduğu belirtiliyor. Hatta bir Türk'ün en son Biscayne Beach'te 8.6 milyon dolar (yaklaşık 26 milyon TL) ödeyip bir dubleks teras aldığı belirtiliyor. Bu arada Türkler genellikle Miami South Beach, şehir merkezi, Midtown Miami, Bal Harbour, Sunny Isles, Aventura gibi yerleşim yerlerini seçiyor. Şu an Aventura tarafında biraz deniz gören bir stüdyoyu 170 bin dolar ve üstüne almak mümkün..