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Mehmet Şimşek'ten Katy Perry'li tweet

Şimşek, Twitter'dan paylaştı: Çok takipçim var diye düşünüyordum, Katy Perry 100 milyon takipçiye ulaşmış

Güncel / 17 Haziran 2017 Cumartesi 21:08
Mehmet Şimşek'ten Katy Perry'li tweet

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, takipçi sayısıyla rekor kıran Katy Perry ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu. Şimşek, Twitter mesajında 'Çok takipçim var diye düşünüyordum, Katy Perry 100 milyon takipçiye ulaşmış' dedi.

RekorBaşbakan YardımcısıTwitterKaty Perry


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