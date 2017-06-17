Mahmut Tanal sakatlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne katılanlardan biri de CHP'li Mahmut Tanal.



Daha önce mola esnasında çimlere uzanırken fotoğraflanan Tanal'dan yeni bir haber daha geldi.



CHP'li vekilin mola esnasında sakatlandığı öğrenildi.



Tanal'ın kafasındaki bandajla çekilen fotoğrafını paylaşan bir diğer CHP'li Ali Şeker, 'Mahmut abi adalet diye diye kafayı sıyırdı diyorlar! Şaka şaka mola kazası. Bir hekim olarak söylüyorum zehir gibi.' notunu düştü.





Mahmut abi adalet diye diye kafayı sıyırdı diyorlar! Şaka şaka mola kazası. Bir hekim olarak söylüyorum zehir gibi. pic.twitter.com/F7tByLr8WS — Ali Şeker (@draliseker) 17 Haziran 2017