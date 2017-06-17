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Kılıçdaroğlu'na terör sevici oyuncudan destek

Terör sevici oyuncu Füsun Demirel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu adalet yürüyüşü için tebrik etti.

Güncel / 17 Haziran 2017 Cumartesi 16:47
Kılıçdaroğlu'na terör sevici oyuncudan destek

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı adalet yürüyüşüne Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde devam etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Kahramankazan'ı geçince mola verdi.

GERİLLA ANNESİNDEN DESTEK
Karavanda dinlenen Kılıçdaroğlu'nu, daha önce verdiği bir röportajda 'gerilla' annesi olmak istediğini belirterek PKK'lı teröristlere destek veren Füsun Demirel ziyaret etti.

Rezidanslar kraliçesi olan CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmadı.


 




Füsun Demirel: Dağa çıkacaktım Fusün Demirel'e ablasından 'gerilla' desteği! Füsun Demirel PKK ajansına konuştu

Fusun DemirelKemal KılıçdaroğluEnis BerberoğluGamze Akkuş İlgezdi


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