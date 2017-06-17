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Kılıçdaroğlu: Kavurmacı’ya tutuklamayı doğru bulmuyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü gününe başlamadan önce gazetecilerle yaptığı konuşmasında, "Ömer Faruk Kavurmacı için verilen tutuklama kararını doğru bulmuyorum" dedi.

Siyaset / 17 Haziran 2017 Cumartesi 09:26
Kılıçdaroğlu: Kavurmacı’ya tutuklamayı doğru bulmuyorum

CHP Lideri, FETÖ'den gözaltına alınan İBB Başkanı Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında konuştu.

FETÖ'nün iş adamlarına yönelik soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında, iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından Kavurmacı, akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü gününe başlamadan önce gazetecilerle yaptığı konuşmasında, 'Ömer Faruk Kavurmacı için verilen tutuklama kararını doğru bulmuyorum' dedi.

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