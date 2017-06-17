Kılıçdaroğlu: Bu yürüyüş herkese açık

.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT'de Çağlar Cilara'nın Haber Merkezi programına canlı bağlantı gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, 'Adalet arayışında olan herkese kapımız ve yürüyüşümüz açık' dedi. Toplumun farklı kesimlerine de açık olduklarını ve her kesimden destek gördüklerini belirten Kılıçdaroğlu, 'Bu yürüyüş, toplumun adalet arayışı içinde olan bütün kesimlerine açık. Yürüyüşe gelen sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, sendikalar var dolayısıyla adalet arayışında olan herkese kapımız ve yürüyüşümüz açık. 'dedi.



'Yürüyüşte çok sayıda Saadet Partili vatandaş var'



KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın 'Cihangir İslam sizinle birlikte yürüyor. Destek görüyor musunuz yolda karşılaştığınız insanlardan' sorusuna Kılıçdaroğlu:'Elbette destek görüyoruz, yanyana yürüyoruz. Mazlumder'in Sayın Başkanı Ahmet Faruk Ünsal ve Saadet Partisi'nden çok sayıda vatandaş bizimle birlikte. Bir kısmı gönüllerinin bizden yana olduklarını ifade ediyorlar. Sonuçta bir adalet arayışı içindeyiz. Türkiye'de adalet sadece benim, sadece sizin için değil; 80 milyon bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Adil bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Adaletli bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Adalet mülkün temeli yani devletin temeli. Adalet olmazsa bir devlette zulüm olur, mazlumlar ortaya çıkar. Dolayısıyla biz mazlumun da zulmünde olmadığı ama herkesin uygarca bir arada yaşayabildiği bir Türkiye istiyoruz. En büyük arzumuz emelimiz bu.' diye yanıt verdi.