USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Kayıp 'Mehmet'le ilgili akılalmaz gerçek ortaya çıktı

İzmir Dikili ilçesinde, bir adamın kaybolduğunu iddia ettiği 5 yaşındaki ’Mehmet’ ile ilgili esrarengiz olay ortaya çıktı. Adamın Mehmet adında bir oğlunun olmadığı, kayıp olarak bildirdiği fotoğrafınsa 17 yaşındaki oğlunun eski fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

3. Sayfa / 17 Haziran 2017 Cumartesi 09:44
Kayıp 'Mehmet'le ilgili akılalmaz gerçek ortaya çıktı
Video için tıklayın

Dikili ilçesinde, polis olduğu iddia edilen Tarkan Tekeoğlu, cipte uyurken oğlunu araçta bıraktığını daha sonrada yüzmeye gidip geldiğinde oğlunun araçta olmadığını iddia etti. 5 yaşında Mehmet adında oğlunun fotoğrafını jandarmaya veren baba Tekeoğlu, daha sonrada çocuğunun bulunmasını istedi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, hemen bölgede bir çalışma başlattı. Aramalara AFAD ekipleri ve polislerde katıldı.

Babanın ifadesini alan baba, çocuğun kaybolduğu alanda geniş çaplı bir inceleme başlattı. Dalgıç polislerde derede kaybolduğu iddia edilen çocuğu aradı; ama tüm ekip hiç bir sonuca ulaşamadı.



DRONE İLE BİLE ARANDI

Arama çalışmalarında 5 günün sonuna gelindi. Bu arada ekipler, bölgeye drone de getirerek araziyi komple taradı; ancak bir sonuca ulaşamadı. Öte yandan jandarma, babanın hareketlerinde bir gariplik sezdi. Gördü tanıklarının da ifadelerine göre, babanın soğukkanlılığı dikkat çekti. Jandarma bir sonuca ulaşabilmek için ailenin de ifadesini aldı. Polisin eşi ve kayın validesi ile görüşen ekipler, şaşırtan bir gerçeğe ulaştı.

Meğer tek çocukları varmış, Mehmet diye birisi yokmuş

İfadelerden sonra jandarma Tekeoğlu'nun tek çocuğu olduğu, Mehmet adında bir oğlunun olmadığını ortaya çıkardı. Tarkan Tekeoğlu'nun kayıp olarak jandarmaya verdiği fotoğrafın ise 17 yaşında olan oğlu B.S. Tekeoğlu'nun küçüklük fotoğrafı olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine jandarma her yerde Tarkan Tekeoğlu'nu aramaya başladı.

Tekeoğlu'nun yeniden ifadesine başvurulacağı ve tüm bu yaşananların kendisine sorulacağı öğrenildi.


Kaynak : İHA

PolisKayıp ÇocukAfad


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı