Dikili ilçesinde, polis olduğu iddia edilen Tarkan Tekeoğlu, cipte uyurken oğlunu araçta bıraktığını daha sonrada yüzmeye gidip geldiğinde oğlunun araçta olmadığını iddia etti. 5 yaşında Mehmet adında oğlunun fotoğrafını jandarmaya veren baba Tekeoğlu, daha sonrada çocuğunun bulunmasını istedi.



Bunun üzerine jandarma ekipleri, hemen bölgede bir çalışma başlattı. Aramalara AFAD ekipleri ve polislerde katıldı.



Babanın ifadesini alan baba, çocuğun kaybolduğu alanda geniş çaplı bir inceleme başlattı. Dalgıç polislerde derede kaybolduğu iddia edilen çocuğu aradı; ama tüm ekip hiç bir sonuca ulaşamadı.







DRONE İLE BİLE ARANDI



Arama çalışmalarında 5 günün sonuna gelindi. Bu arada ekipler, bölgeye drone de getirerek araziyi komple taradı; ancak bir sonuca ulaşamadı. Öte yandan jandarma, babanın hareketlerinde bir gariplik sezdi. Gördü tanıklarının da ifadelerine göre, babanın soğukkanlılığı dikkat çekti. Jandarma bir sonuca ulaşabilmek için ailenin de ifadesini aldı. Polisin eşi ve kayın validesi ile görüşen ekipler, şaşırtan bir gerçeğe ulaştı.



Meğer tek çocukları varmış, Mehmet diye birisi yokmuş



İfadelerden sonra jandarma Tekeoğlu'nun tek çocuğu olduğu, Mehmet adında bir oğlunun olmadığını ortaya çıkardı. Tarkan Tekeoğlu'nun kayıp olarak jandarmaya verdiği fotoğrafın ise 17 yaşında olan oğlu B.S. Tekeoğlu'nun küçüklük fotoğrafı olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine jandarma her yerde Tarkan Tekeoğlu'nu aramaya başladı.



Tekeoğlu'nun yeniden ifadesine başvurulacağı ve tüm bu yaşananların kendisine sorulacağı öğrenildi.





Kaynak : İHA