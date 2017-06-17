USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Kavurmacı ve Çapkın tutuklandı!

Haklarında yakalama kararı bulunan Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın dün akşam gerçekleşen gözaltının ardından bugün tutuklandı.

Güncel / 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:02
Kavurmacı ve Çapkın tutuklandı!

FETÖ'nün iş adamlarına yönelik soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında, iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

KAVURMACI POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Kararın ardından Kavurmacı, dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kavurmacı'nın Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

HÜSEYİN AVUKATIYLA BİRLİKTE TESLİM OLMUŞTU
FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.

İKİSİ DE TUTUKLANDI
Nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi farklı iki mahkemeden haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın'ın tutuklama kararlarını iki şüphelinin yüzlerine okuyan mahkeme heyeti Kavurmacı ve Çapkın'ı tutuklayarak cezaevine gönderdi.










Hüseyin ÇapkınFetö Terör ÖrgütüEmniyet MüdürüTuskonYakalama Kararı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı