Kavurmacı ve Çapkın tutuklandı!

FETÖ'nün iş adamlarına yönelik soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında, iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.



KAVURMACI POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kararın ardından Kavurmacı, dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kavurmacı'nın Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



HÜSEYİN AVUKATIYLA BİRLİKTE TESLİM OLMUŞTU

FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.



İKİSİ DE TUTUKLANDI

Nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi farklı iki mahkemeden haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın'ın tutuklama kararlarını iki şüphelinin yüzlerine okuyan mahkeme heyeti Kavurmacı ve Çapkın'ı tutuklayarak cezaevine gönderdi.























