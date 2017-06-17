Kadın PKK'lıların teslim olma anı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Siirt İli Pervari İlçesi Yazlıca (Herekol Dağı) kırsalında 12 Haziran 2017 tarihinde başlatılan “Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01” operasyonunda hava kuvvetlerinin desteği ile başarılı sonuçlar alınmaya başlanmıştır.



Silahlı İHA'ların kullanıldığı operasyonda; bir terörist ölü olarak ele geçirilmiş, birer gün arayla 6 bölücü terör örgütü mensubu silah ve mühimmatları ile birlikte teslim olmuştur. Çıkan sıcak temas ve çatışmalar neticesinde bir teröristin daha öldüğü değerlendirilmektedir. Teslim olan teröristlerin ifade ve yer göstermeleri sonucunda; örgütün başta yazlıca (Herekol) dağı alanı olmak üzere bölge yapılanması çökertilmiş, faaliyetleri engellenmiş, çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde, telsiz ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.



Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çözülmeye başlayan ve bölgede mağara ve sığınaklara sıkışan teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam etmektedir' denildi. Kaynak : İHA