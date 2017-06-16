Kaynaklar Mahallesi'nden Buca'ya giden İmam Demirçivi'nin (25) kullandığı 35 GB 2419 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada araçta bulunan Didem Ertürk (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Ertürk'ün yakınları gözyaşı döktü.



İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan Ertürk'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







Kaynak : AA