USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

İzmir'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilde bulunan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

3. Sayfa / 16 Haziran 2017 Cuma 19:22
İzmir'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynaklar Mahallesi'nden Buca'ya giden İmam Demirçivi'nin (25) kullandığı 35 GB 2419 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Didem Ertürk (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Ertürk'ün yakınları gözyaşı döktü.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan Ertürk'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak : AA

İzmir Adli Tıp KurumuGözyaşıPolis EkipleriAtatürk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı