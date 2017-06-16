Kaza, saat 17.30 sıralarında Kaynaklar Cennet Vadisi mevkiinde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, Kaynaklar'dan Buca istikametine seyir halinde olan İmam Demirçivi (25) idaresindeki 35 GB 2419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımda bulunan ağaca çarptı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık, polis ve AKS ekiplerine bildiri. Çarpmanın etkisiyle pres haline gelen otomobilde sıkışan Didem Ertürk'ü (21) kurtarmak için AKS ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.







Sıkıştığı yerde feci şekilde can veren Ertürk, yaklaşık yarım saatte sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ertürk'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca arabada bulunan ve ağır yaralanan Demirçivi ise Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demirçivi'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İHA