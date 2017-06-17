USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

İl Jandarma Komutanı tutuklandı!

Kars’ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimine karıştığı iddia edilen İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 17 Haziran 2017 Cumartesi 01:52
İl Jandarma Komutanı tutuklandı!

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ, darbe girişimine karıştıkları öne sürülen ve İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 11 sanığın yargılandığı davada, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan Kars İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör ve İstihbarat Komutanı Binbaşı Ömer Talay’ın tutuklanmasına karar verdi.

Albay Serdar Güngör ile Binbaşı Ömer Talay, duruşma sonrasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine götürüldü. Kaynak : İHA

Adli KontrolAğır Ceza MahkemesiJandarmaJandarma Komutanıİstihbarat


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı