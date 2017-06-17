İl Jandarma Komutanı tutuklandı!

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ, darbe girişimine karıştıkları öne sürülen ve İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 11 sanığın yargılandığı davada, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan Kars İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör ve İstihbarat Komutanı Binbaşı Ömer Talay’ın tutuklanmasına karar verdi.



Albay Serdar Güngör ile Binbaşı Ömer Talay, duruşma sonrasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine götürüldü. Kaynak : İHA