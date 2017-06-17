Halk TV'de güldüren yayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü 3. gününde devam ediyor. Yürüyüşü ilk gününden itibaren canlı yayınlayan Halk TV'de güldüren bir olay yaşandı.



Şimdiki Zaman programının sunucusu Gürkan Hacır, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü takip eden muhabire 'Dün Hürriyet gazetesinde çıkan habere göre 7 bin kişilik bir kitleydi. Bize kitlenin sayısını da verebilir misin?' diye sordu.



Muhabir ise 'Öğrendiğimiz bilgilere göre 3 -4 bin kişilik bir kalabalıktan bahsedebiliriz. Ama 6 - 7 bin rakamlarını çok net konuşamayız. Bu sayıdan daha az gözüküyor' dedi. İstediği cevabı alamayan Hacır, sessizliğe gömüldü. Kaynak : Beyaz Gazete Özel