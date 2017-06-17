Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı bölgesinde devam eden operasyonlarda daha önce teröristler tarafından döşenen EYP'ye basan iki askeri personel şehit olurken, 7 askeri personel de yaralandı.



Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Öte yandan Erzurum’un Şenkaya ilçesi kırsalında sürdürülen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 Operasyonunda ağır yaralanan bir asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.



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