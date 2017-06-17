Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada 2 asker şehit olurken, 7 asker yaralandı. Çıkan çatışmada 5 terörist eksisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı bölgesinde devam eden operasyonlarda daha önce teröristler tarafından döşenen EYP'ye basan iki askeri personel şehit olurken, 7 askeri personel de yaralandı.
Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Öte yandan Erzurum’un Şenkaya ilçesi kırsalında sürdürülen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 Operasyonunda ağır yaralanan bir asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Demirtaş'ın Birgün yazısı Erzurum'dan acı haber: 1 şehit Solhaber'in 'şehit' rahatsızlığı