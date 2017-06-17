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Hakkari’de patlama: 2 şehit, 7 yaralı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen patlamada 2 asker şehit olurken, 7 asker yaralandı. Çıkan çatışmada 5 terörist eksisiz hale getirildi.

Güncel / 17 Haziran 2017 Cumartesi 16:13
Hakkari’de patlama: 2 şehit, 7 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı bölgesinde devam eden operasyonlarda daha önce teröristler tarafından döşenen EYP'ye basan iki askeri personel şehit olurken, 7 askeri personel de yaralandı.

Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öte yandan Erzurum’un Şenkaya ilçesi kırsalında sürdürülen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 Operasyonunda ağır yaralanan bir asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. 

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