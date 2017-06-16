USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Genç kız kazada canından oldu!

İzmir’in Buca ilçesinde ağaca çarparak hurdaya dönen otomobildeki genç kızı hayatını kaybetti, sürücü de kişi ağır yararlandı.

3. Sayfa / 16 Haziran 2017 Cuma 21:20
Genç kız kazada canından oldu!
Foto Galeri için tıklayın

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kaynaklar Cennet Vadisi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kaynaklar'dan Buca istikametine seyir halinde olan İmam Demirçivi (25) idaresindeki 35 GB 2419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımda bulunan ağaca çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık, polis ve AKS ekiplerine bildiri. Çarpmanın etkisiyle pres haline gelen otomobilde sıkışan Didem Ertürk'ü (21) kurtarmak için AKS ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.



Sıkıştığı yerde feci şekilde can veren Ertürk, yaklaşık yarım saatte sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ertürk'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca arabada bulunan ve ağır yaralanan Demirçivi ise Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demirçivi'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İHA

Genç Kızİzmir Adli Tıp KurumuDireksiyonTrafik KazasıSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı