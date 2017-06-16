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Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Erdem serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem ise aynı hakimlikçe yapılan sorgunun ardından tutuklandı.

3. Sayfa / 16 Haziran 2017 Cuma 15:07
Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Erdem serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 3 Haziran'da gözaltına alınan ve 14 Haziran'dan itibaren üç gün üst üste soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren Erdem, dün öğle saatlerinde 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, gece saatlerinde başladığı sorgu sonucu Erdem'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem ise aynı hakimlikçe yapılan sorgunun ardından tutuklandı.

Erdem ve eşi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyeliği iddiasıyla 3 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Birol Erdem, 25 Ekim 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi olmuş, 21 Kasım 2011 ila 1 Ocak 2014 tarihlerinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütmüştü. Kaynak : AA

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