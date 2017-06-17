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Emin Çölaşan'dan Bahçeli'ye küstah sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ulusal çıkarların yanında olmasını hala hazmedemeyen Sözcü yazarı Emin Çölaşan skandal bir yazı kaleme aldı.

Güncel / 17 Haziran 2017 Cumartesi 01:52
Emin Çölaşan'dan Bahçeli'ye küstah sözler

Yaşananlardan Bahçeli'yi suçlu bulan Çölaşan bugünkü yazısını MHP liderine ayırdı. MHP lideri Bahçeli'ye hakaretler savuran Çölaşan yazısının bir bölümünde  'AKP-MHP ortaklığının çabalarıyla söz konusu yüzde 51'lik sonuç alındı. Şimdi kına yakıyor.' ifadelerine yer verdi.

Emin Çölaşan daha önce de Bahçeli'ylem ilgili bir yazı kaleme almış ve MHP'den sert tepki almıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sözcü Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan'ın Devlet Bahçeli ile ilgili yazdığı bir yazıya tepki göstererek, “Millet sizden usandı, çünkü bugüne kadar yazdığınız hiçbir yazı millet ve ülke lehine olmamıştır” demişti.

İşte o yazı;






Emin Çölaşan'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Sözcü GazetesiGenel Başkan YardımcısıDevlet Bahçeli


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