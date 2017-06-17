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El Cezire'nin kapatılan Twitter hesabı yeniden açıldı

Katar merkezli El Cezire Arapça kanalının Twitter hesabı birkaç saat kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı.

Dünya / 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:59
El Cezire'nin kapatılan Twitter hesabı yeniden açıldı

Twitter'da milyonlarca takipçisi olan hesap, Türkiye saati ile 10 sularında erişime kapatıldı. Hesaba ulaşmak isteyenler, 'Hesap geçici olarak kapatıldı' yazısıyla karşılaştı.

El Cezire'den yapılan açıklamada hesabın birkaç saat sonra yeniden erişime açıldığı ve bu geçici kapanmanın sebebinin 'organize bir kampanyanın sonucu' gibi gözüktüğü belirtildi.

Twitter'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Bu gelişmenin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerin Katar'la ilişkilerini kestiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Kaynak : AA

Twitter


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