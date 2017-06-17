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Demirtaş'ın Birgün yazısı

HDP'nin tutuklu bulunan eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Birgün gazetesine yazdı.

Güncel / 17 Haziran 2017 Cumartesi 10:12
Demirtaş'ın Birgün yazısı

Eline geçen her fırsatta muhalif kimliğini ön plana çıkaran Birgün gazetesi, konuk yazar olarak HDP'nin tutuklu bulunan eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a yer verdi.

Demirtaş, kaleme aldığı yazısında seviyesi düşük espriler ile cezaevindeki yaşamı anlattı. 

Sokak çağrısı yaparak onlarca insanın ölümüne sebep olan, terörstlere terörist diyemeyen Demirtaş'ın bu yazısı 'cici görünme çabası' olarak yorumlandı.

'Cezaevi kullanma klavuzu' başlıklı yazı şu şekilde:





Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Selahattin DemirtaşHdpGenel Başkan


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