Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu başlattığı yürüuüş nedeniyle uyarırken '

Sizin gibi 15 Temmuz'da da bunu yapanlar oldu. Sizin onlardan ne farkınız var? Onların elinde helikopter vardı tankla topla saldırıyorlardı siz de şimdi yollarda yürüyüş yapıyor akşamları da karavanda istirahat ediyorsunuz.Kalkıp TEM'i ve E-5'i işgal ederiz diyorsanız, o zaman iş 15 Temmuz'a dönüşür' dedi.Erdoğan'ın konuşmaından satırbaşları;Sizin cezaevlerinizde çokvar diyorlar. Bugün mesleğini gazeteci olarak ifade ederek cezaevinde bulunan 177 kişiden sadece 2'si sarısahibidir. Bu 177 kişiden bir tanesisuçundan diğerleri de terör örgütleri ile olan ilişkileri sebebiyle cezaevinde bulunuyorlar. Bunu öyle bir dezenformasyonla batıya bildiriyorlar ki batı da onu alıyor bizim önümüze getiriyor. Siz bizim bakanlığımızın verdiği belgelere mi bakacaksınız yoksa onların yalanlarına mı?Manşetlerini gazetelerini terör örgütünün emrine verenlerle eline silah alıp dağa çıkanın arasında hiç bir fark yoktur. Dünyanın hiç bir yerinde devlet sırlarını yasa dışı yollarla ele geçirip sözüm ona haberleştirmek gazetecilik faaliyeti olarak görülemez.Siyasette söyleyecek sözü olanın bunu ifade edeceği yer yol kenarı değil meclis kürsüsüdür. Mahkeme kararına itirazın usulleri bellidir. Bunun dışında bir hareket tarzının ne ülkeye ne millete ne de adaletin tecellisine bir katkısı olmayacaktır. Biz ülkemizi güçlü kılmak istiyorsak. O zaman ülkeyi karıştırmanın hiç bir anlamı yoktur. Sizin gibi 15 Temmuz'da da bunu yapanlar oldu. Sizin onlardan ne farkınız var? Onların elinde helikopter vardı tankla topla saldırıyorlardı siz de şimdi yollarda yürüyüş yapıyor akşamları da karavanda istirahat ediyorsunuz.Yapılan iş şu anda hukuki değildir. Bunu yasal yollardan yapmadan girişiminize ses çıkarılmaması hükümetimizin bir inceliği bir lütfudur. Bunu bir tehdit gibi görüyorlarsa hiç bir şey kazandırmayacaktır yaptıkları. 15 Temmuz'da olanların akıbeti belli. 15 Temmuz'u yapanlarla çok işimiz var. Her yerden bir şeyler çıkıyor. Virüs bütün bünyeyi sarmış vaziyette. Bu işi öyle ufak tefek olarak ele alamayız. Bizim de eksiklerimiz yanlışlarımız olabilir. Fark ettik şimdi üzerine üzerine gidiyoruz.