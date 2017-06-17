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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yürüyüşüne ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'nin yürüyüşüne ilk tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" dedi.

Siyaset / 17 Haziran 2017 Cumartesi 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yürüyüşüne ilk tepki
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM Genel Kurulu'nda konuştu.

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne değinen Erdoğan,  'Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

'Bir taraftan hukuka saygımız var, bir taraftan biz anayasa devletiyiz. Anayasa'nın hükümlerini ayaklar altına alarak vatandaşları sokağa çağırmak yarar getirmez. Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil. Hukukta böyle bir kaide yok. Ortada bir vaka var. MİT tırlarının FETÖ'cü yargı mensupları tarafından durdurularak dünyaya servis edilmesi, atılan adımlar ve ciddi bir skandalın yaşandığı bir süreç vardır. Bazı STK'ların yargının bu zatla ilgili verdiği karara destek çıkıyormuş gibi anayasanın 138. maddeyi çiğniyor olmasının hiçbir izahı yoktur. Ürkeklik, yargıya baskı kusura bakmayın adaletin gelişini sağlamaz.

'YARGI YARIN DAVET EDERSE ŞAŞMAYIN'
Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Adaleti arıyorsan onun makamı parlamentodur. Kürsüde ne diyeceksen dile getir, söyle. Yasama, yürütme, yargı. Bu üç grubun üç farklı kurumun birbiriyle olan ilintisi ülke için çok önemli. 138. madde A'dan Z'ye herkes için çalışır. Yargı yarın sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın. Bu tür yürüyüşe başlamak doğru bir şey değil. 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'na gelip oradan Bakırköy Belediye Başkanı'na sığınan kişinin o gece nereye sığındığı belli olmuştur. Dürüst olmayanlarla da bir yere varılmaz.'

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