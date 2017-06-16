CHP'ye kimler destek veriyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Ankara'dan İstanbul'a adına 'Adalet' denilen bir yürüyüş başlatıldı.



Medyada yürüyüşe destek verenlerin PKK'ya ve FETÖ'ye yakın basın kuruluşları olduğu gözlerden kaçmadı.



Yürüyüşü 1.sayfadan veren Birgün gazetesi ve Evrensel'in daha önce terör örgütüne destek verdiği gözlenmişti.



Öte yandan Birgün gazetesinin maddi zorluk çektiği günlerde FETÖ'nün medya ayağı Zaman, Birgün için yardım talebinde bulunmuştu.









CHP'YE DESTEK VEREN GAZETELER















PKK'LILARDAN BİRLEŞME ÇAĞRISI















BİRGÜN VE EVRENSEL'İN GEÇTİĞİMİZ DÖNEMDE ATTIĞI MANŞETLER





















Kaynak : Beyaz Gazete Özel