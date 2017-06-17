USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Cehennem Deresi'nde kaza: 1 ölü

Antalya karayolu 28’inci kilometresi Cehennem Deresi’nde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:24
Cehennem Deresi'nde kaza: 1 ölü

Korkuteli’den Antalya’ya giden Mehmet Ali Kurtcebe (39) idaresindeki kum yüklü 33 BBC 14 Plakalı tır, dikkatsizlik sonucu bariyerleri de parçalayarak yolun dışına savruldu.

Kazada tır sürücüsü Mehmet Ali Kurtcebe, aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Kurtcebe’nin cesedi, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, tır, kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaynak : İHA

Polis EkipleriTrafik KazasıDikkatsizlikSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı