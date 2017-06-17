Cehennem Deresi'nde kaza: 1 ölü

Antalya karayolu 28’inci kilometresi Cehennem Deresi’nde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Korkuteli’den Antalya’ya giden Mehmet Ali Kurtcebe (39) idaresindeki kum yüklü 33 BBC 14 Plakalı tır, dikkatsizlik sonucu bariyerleri de parçalayarak yolun dışına savruldu.
Kazada tır sürücüsü Mehmet Ali Kurtcebe, aracının altında kalarak hayatını kaybetti.
Mehmet Ali Kurtcebe’nin cesedi, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, tır, kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaynak : İHA