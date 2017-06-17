Bursa'da 'kız kaçırma' kavgası! Suriyeli genç..

Bursa'daki akrabalarının yanına götüreceğini söyleyerek İstanbul'da aynı fabrikada çalıştığı kız arkadaşını kaçırdığı ileri sürülen Suriye uyruklu genç, kızın yakınları tarafından darbedildi.



Suriye uyruklu Mustafa Omar (21), akrabalarının yanına götüreceğini söylediği, İstanbul'da aynı fabrikada birlikte çalıştığı Z.B. (20) ile otobüse binerek Bursa'ya doğru yola çıktı.



Z.B'nin, Bursa'ya gittiği haberini alan yakınları Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde beklemeye başladı. Otobüsün terminale girdiği gören yaklaşık 50 kişilik grup, otobüse girerek Omar'ı darbetmeye başladı.



Öfkeli kalabalığa, terminaldeki özel güvenlik görevlileri ve polis ekipleri müdahale etti.



Kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtan polis, Omar'ı bölgeden uzaklaştırdı.



Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Omar, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Kaynak : AA