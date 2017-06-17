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Adalet Teyze'ye 39 saat sonra operasyon

Sivas’ta bir apartman dairesinin giriş kapısının önünde av tüfeğiyle rastgele ateş ettikten sonra kendisini eve kilitleyen kadının evine 39 saat sonra özel harekat polisi destekli operasyon düzenlendi. Yaşlı kadın sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

3. Sayfa / 17 Haziran 2017 Cumartesi 06:22
Adalet Teyze'ye 39 saat sonra operasyon
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Kentte 2 gün önce gerçekleşen olayda Yenişehir Mahallesi 3. Sokak'ta bir apartmanın 8. katında ikamet eden ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen 54 yaşındaki Adalet G. dairesinin giriş kapısının önünde av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Bu sırada koridorda bulunan komşuları olayı yara almadan atlattı.

Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, kendisini eve kilitleyen Adalet G.'yi dışarı çıkmaya ikna edemeyince bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile özel harekat timleri gönderildi. Trafik ekipleri de apartmanın önünden geçen yolları araç trafiğine kapattı. 39 saat boyunca zaman zaman evinin balkonuna çıkan Adalet G., sokakta bekleyen polislerle konuştu.



Adalet G.'nin balkondan atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri apartmanın bahçesine balon yatak sererken, kadının evinin doğalgazı da kesildi.



Özel harekat eve operasyon yaptı

Kendini eve kitleyen ve hiç kimseye kapıyı açmayan Adalet G.'nin evine İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy'un koordinesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuduğu sırada operasyon yapıldı. Adalet Teyze evinden alınarak sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından hastaneye götürüldü. Kaynak : İHA

Polis EkipleriEmniyet Müdürü


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