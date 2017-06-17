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17 yaşındaki kızını hamile bırakmakla suçlanan baba adliyede

Kütahya'dan 43 yaşındaki Y.K., öz kızı 17 yaşındaki A.K.'yi hamile bıraktığı iddiasıyla gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Y.K. adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 17 Haziran 2017 Cumartesi 11:11
17 yaşındaki kızını hamile bırakmakla suçlanan baba adliyede

Olay, daha önce Kütahya'nın merkeze bağlı köyü olan Gövem Mahallesi'nde meydana geldi.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle yakınları tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen A.K.'nin yapılan tetkiklerinde, 2 aylık hamile olduğu belirlendi.

A.K., doktorlara öz babasını kendisine tecavüz ettiğini söyleyince, durum jandarma yetkililerine bildirildi. A.K. hastaneye gelen jandarmalara da üvey annesi ile birlikte kaldıkları evde öz babasının kendisiyle defalarca ilişkiye girdiğini, bunun sonucunda da hamile kaldığını öne sürdü.

Jandarma ekipleri, baba Y.K.'yı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Y.K., kızının eski nişanlısından hamile kamış olabileceğini söyledi. Y.K. yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak : DHA

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