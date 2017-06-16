Savcı Sayan'dan olay Kılıçdaroğlu sözleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları davasında yargılanan CHP Milletvekili Enis Beberoğlu'nun dün 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanması sonrası Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş yapma kararı aldı.



Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun kararını değerlendiren Savcı Sayan, olay açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından paylaştığı mesajında Gandi'ye benzetilen Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı;



' Gandi, Batılı Devletler ülkemize müdahale etmesin diye yürüyordu. K.K ise Batılı Devletler ülkemize neden müdahale etmiyor, diye yürüyor...'



Kaynak : Beyaz Gazete Özel