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Kılıçdaroğlu doktor kontrolünden geçti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto için başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün ikinci günü tamamlandı.

Güncel / 16 Haziran 2017 Cuma 22:15
Kılıçdaroğlu doktor kontrolünden geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nün ikinci günü tamamlandı. CHP lideri ve beraberindekiler Kahramankazan yakınlarında oluşturulan kampta dinlenmeye geçti. Doktor kontrolünden geçen Kılıçdaroğlu'na bacak egzersizleri önerildi.
CHP Genel Başkanı ve beraberindekilerin 'Adalet Yürüyüşü'de ikinci gün Kahramankazan ilçesinin yakınlarında kurulan kamp yerinde tamamlandı. Yol kenarındaki açıklık alana kurulan kamp bölgesinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik önlemleri arasına bugün TOMA'nın da eklendiği görüldü.

Öte yandan CHP lideri kamp yerinde bulunan ve kendisi için hazırlanan karavanda ortopedist bir spor hekimi tarafından kontrol edildi. Doktor kemal Kılıçdaroğlu'na çeşitli bacak egzersizleri tavsiye etti.



CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre günlük yürüyüş ve mola mesafeleri de profesyonelllerden görüş alınarak belirlendi.

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