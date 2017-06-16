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Başbakan Yıldırım, şehit aileleri ve askerlerle iftarda buluştu

Yıldırım, 8. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek, şehit aileleri, gazi yakınları ve askerlerle iftar yaptı Başbakan Yıldırım, Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğüne ait Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinin yer aldığı ek hizmet binasına da ziyarette bulundu

Yaşam / 16 Haziran 2017 Cuma 22:10
Başbakan Yıldırım, şehit aileleri ve askerlerle iftarda buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, 8. Ana Jet Üs Komutanlığında şehit aileleri, gazi yakınları ve askerlerle iftarda bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Sur ilçesinde vatandaşlara hitabının ardından, Başbakanlığa ait otobüsle 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na geldi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, tören kıtasını selamladı.

Komutanlık karargahına geçen Başbakan Binali Yıldırım, burada brifing aldı, askerlerle bir araya geldi.

Yıldırım, daha sonra şehit aileleri, gazi yakınları ve askerlerle iftarda buluştu.



- Yıldırım'dan emniyet müdürlüğüne ziyaret

Başbakan Yıldırım, daha sonra Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğüne ait Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinin bulunduğu ek hizmet binasını da ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Terör örgütü PKK mensuplarının, 11 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyetteki apartmanın bodrum katından Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine 30 metre uzunluğunda kazdıkları tünele tuzakladıkları bir ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu, bir polis memuru ve 2 sivil personel şehit düşmüştü.

Başbakan Yıldırım'a, ziyaretlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Fatih Şahin ve Ahmet Sorgun, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile bölge milletvekilleri de eşlik etti.

Kaynak : AA

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