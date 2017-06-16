ABD Başkanı Trump, Küba ile normalleşme sürecini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'yla ABD arasındaki normalleşme sürecini sona erdirdiğini ve anlaşmayı tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.



SÜRECİ OBAMA BAŞLATMIŞTI



ABD Başkanı Trump seçim kampanyası sürecinde kendisinden önceki başkan Barack Obama'nın Küba politikasını sert şekilde eleştirmiş ve yapılan anlaşmayı bozacağını ifade etmişti.



Trump ABD için daha iyi bir anlaşmanın mümkün olduğunu ileri sürerek adaya yapılan turistik ziyaretleri yasaklamaya, 56 yıllık ambargoyu yeniden başlatmaya ve finansal işlemleri askıya almaya hazırlanıyordu.







'60 YILDIR KÜBA HALKI ACI ÇEKİYOR'



Trump, 'Neredeyse 60 yıldır Küba halkı komünist yönetim altında acı çekiyor. Küba bugün hala, kendi halkından on binlerce kişiyi katleden kişilerin egemenliğinde' dedi.



YAPTIRIM YOK AMA İLİŞKİ DE YOK



Trump, Küba'yla diplomatik ve ticari bağlar alanında geri adım atmayacak, ayrıca Amerikalılar Küba mallarıyla ülkeye giriş yapabilecekler.



Konuşmasına komünizm eleştirisiyle başlayan ABD Başkanı Kübalı-Amerikalıların 'Castro rejiminin gerçek ve gaddar yüzüyle ilgili anlatacak acılı ancak önemli bir hikayeleri olduğunu' belirtti.



'DOLARLARIMIZ KÜBA ORDUSUNA GİDİYOR'



Trump 'Yatırım ve turizmden elde edilen kar doğrudan orduya gidiyor. ABD dolarının Küba vatandaşlarından faydalanan ve onları taciz eden bir askeri yönetimi desteklemesini istemiyoruz' dedi.

