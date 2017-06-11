Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.



BAKAN DA GİTTİ

Şehit öğretmen için düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da ilçeye gitti.



ŞEHİDİN BABASI: KİMSE BİZLERİ YILDIRAMAZ

Kızının tabutu başında konuşan Sadık Yalçın, 'Kimse bizleri yıldıramaz. Bu vatan tarihte Türk kalmaya devam edecek. Bugün de Türk, yarın da Türk ne mutlu Türküm diyene' dedi.



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