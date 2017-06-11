USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Güncel / 11 Haziran 2017 Pazar 11:00
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 ilçede toplam 19 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Polisin sabaha karşı düzenlediği eş zamanlı baskınlarda daha önce örgütün Suriye kanadında yer alan ve çatışma bölgelerinde örgüt saflarında faaliyet gösterdiği iddia edilen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, bu silaha ait 29 adet fişek, 8 adet 9 mm çapında mermi, 1 adet kelepçe, çok sayıda örgütsel yayın ve doküman ile dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. DEAŞ şüphelilerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüPompalı Tüfekİstanbul Emniyet MüdürlüğüCumhuriyetTerörle Mücadele


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı