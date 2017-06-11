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İran'da gözaltı sayısı 49'a çıktı

İran’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çifte saldırı ile ilgili 49 kişi gözaltına alındı.

Dünya / 11 Haziran 2017 Pazar 14:01
İran'da gözaltı sayısı 49'a çıktı

İran’ın başkenti Tahran’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çifte saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik görevlileri, saldırıların ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırılarla bağlantısı olduğu belirlenen 49 kişiyi sorgulamak üzere gözaltına aldı. İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, dün 43 kişinin gözaltına alındığını ve hücre evlerinin belirlenerek imha edilmesi için operasyonların sürdüğünü söyledi.

Saldırıyla bağlantısı bulunduğu belirlenen 6 kişinin daha gözaltına alındığını aktaran Alevi, terör örgütü liderlerinden birinin ülkenin sınır bölgesinde bulunduğunu ve saldırının ardından ülkeyi terk ettiğini söyledi.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak : İHA

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