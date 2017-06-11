İlber Ortaylı Katar'ı anlattı

Tarihçi İlber Ortaylı, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Hafta Sonu programına konuk oldu. Hakan Çelik'in sorularının yanıtlayan Ortaylı'nın gündeminde Katar vardı.



Ortaylı, 'Katar, Lüksemburg'un biraz genişi bir ülkedir. Nüfusu azdır. İnanılmaz zenginler. Sıvı gazları var. Ne doğalgaza benzer ne de petrole. Adamların üstlerine para yağıyor. Belki selamet için o üretimi kontrol etmek lazım. Bunlar cahil insanlar değiller. Ahmak hiç değiller.' dedi.



Katar krizinde Türkiye'nin aldığı durumu da değerlendiren Ortaylı, 'Bizim orada paramız var, yatırımlarımız var. Bu oldukça kenarda kalamazsın. Onların da burada var.' dedi. Ortaylı, Katar'ın terör örgütü DEAŞ'a yardım ettiği iddialarını ise 'Ne alakası var? Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum' diyerek değerlendirdi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel