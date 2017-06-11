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Beyoğlu'nda silahlı kavga:1 ölü

Beyoğlu, Kasımpaşa’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

3. Sayfa / 11 Haziran 2017 Pazar 07:35
Beyoğlu'nda silahlı kavga:1 ölü
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Olay, saat 03.00 sıralarında Küçükpiyale Mahallesi Kızılay Meydanı’nda meydana geldi. İddialara göre, bir araçla meydana gelen grup, meydanda sahur yapmakta olan diğer grupla tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Erdem Zil karnından ismi öğrenilemeyen bir kişi bacağından silahla yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Daha sonra olayı gerçekleştiren şahıslar, geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Erdem Zil’i ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken bacağından yaralanan ismi öğrenilemeyen şahıs Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Zil’in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Bacağından yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek inceleme yaptı. Olayla ilgili çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

Olayla İlgili 1 Kişi Gözaltına Alındı

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin bulunduğu otomobil ise bir süre sonra Piyalepaşa Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonuna geldi. İstasyondan yakıt aldıktan sonra ücreti ödemeyen şüpheliler ile istasyon görevlisi arasında tartışma çıktı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karşılarında polisi görünce kaçmaya çalışan şüphelilerden 1’i yakalanırken diğer şüpheliler otomobil ile kayıplara karıştı. Silahlı ile birlikte yakalanan şüpheli kelepçelenerek Şişli Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak : İHA

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