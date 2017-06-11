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Balıkesir Eski Milletvekili İlhan Aytekin yaşamını yitirdi

Adalet Partisi ve Doğruyol Partisi’nden uzun yıllar Balıkesir Milletvekilliği yapan İlhan Aytekin yaşamını yitirdi.

Güncel / 11 Haziran 2017 Pazar 00:15
Balıkesir Eski Milletvekili İlhan Aytekin yaşamını yitirdi

21. Dönem Balıkesir DYP Milletvekili İlhan Aytekin evli ve 2 çocuk babasıydı. Aytekin’in cenazesi Pazartesi günü Bağlar Sokağındaki baba evinden alınarak öğle namazına müteakip Paşa Camiinden kılınacak cenaze namazı sonrası Başçeşme Mezarlığında aile kabristanına defnedileceği öğrenildi. Ankara’da vefat eden Aytekin’in ölümü Balıkesir’de siyaset dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Kaynak : İHA

Cenaze NamazıMilletvekiliİlhan Aytekin


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