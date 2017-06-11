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15 Haziran'da yeni bir darbe mi olacak?

Gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce "15 Haziran'da yeni bir darbe olacak" iddiasını değerlendirdi.

Güncel / 11 Haziran 2017 Pazar 11:39
15 Haziran'da yeni bir darbe mi olacak?
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Beyaz TV'de yayınlanan Ortak Akıl programında konu hakkında açıklamalarda bulunan Gülerce 'Teknik olarak darbe için gün verilmesi mantıklı değil' dedi.

Gülerce bunların iki sebepten dolayı darbe girişiminde bulunabileceklerini söyledi.

İşte Gülerce'nin o açıklamaları;

BU SAPIKLAR HER ŞEYİ YAPABİLİRLER

Bunlar iki sebepten dolayı darbe girişiminde bulunabilirler. Birincisi bunlar sapık. Bu sapıklar her şeyi yapabilirler. Fethulalh Gülen diye paronayak, kendisini peygamberlerin vazifesini günümüzde devam ettiren kurtarıcı gibi gören, çocukluğundan beri bu işle vazifelendirildiğine inanan bir sapığın arkasından aynı sapkınlıkla giden gözü dönmüş insanlar var. 

HALA GÜCÜ VAR

15 Haziran'da darbe yapabilirler mi? Bu sapık derse yaparlar. Bakın bütün yargılamalardaki ifadeleri aynı şekilde ayarladı demek ki hala gücü var. 

HAÇLI ZİHNİYETİ ERDOĞAN VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINDAN VAZGEÇMEDİ

İkinci sebep; kimin taşeronu FETÖ? CIA, Avrupa ve haçlı seferlerinin. Şu an da postmodern bir haçlı saldırısı var bu saldırının da taşeronu Fethullah Gülen. Haçlı zihniyeti Erdoğan ve Türkiye düşmanlığından vazgeçmedi. O halde Türkiye'yi karıştımak için böyle bir darbe teşebbüsünü onlar da isteyebilirler Fethullah Gülen'den. Bir, kendisi hasta olduğu için kendiliğinden buna talip. İki; böyle bir hastayı kullanan bir haçlı zihniyeti var onlar da buna böyle bir deliliği, çılgınlığı yaptırabilirler.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ortak AkılAvrupaHüseyin GülerceFethullah GülenTürkiye


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