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Theresa May'in ekibinde peş peşe iki istifa!

İngiltere Başbakanı Theresa May'in en yakın danışmanlarından Nick Timothy, erken genel seçimlerde alınan sonucun ardından istifa ettiğini açıkladı.

Dünya / 10 Haziran 2017 Cumartesi 15:34
Theresa May'in ekibinde peş peşe iki istifa!

Timothy'nin ardından May'in bir diğer danışmanı Fiona Hill de görevini bıraktığını açıkladı.

Muhafazakar Parti'nin parlamentodaki çoğunluğunu kaybettiği seçimlerin ardından bazı vekiller Theresa May'e seçim kampanyasını hazırlayan danışmanlarını kovma çağrısı yapmış aksi takdirde parti içerisinde liderlik mücadelesine hazır olması gerektiğini söylemiştlerdi.

Nick Timothy ve Fiona Hill, Theresa May'in en yakın danışmanları olarak biliniyor.


Theresa May


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