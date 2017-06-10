Tanju Çolak gözaltına alındı

Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen Avrupa gol kralı olan eski futbolcu Tanju Çolak, Ankara merkezli bir operasyonda İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan Çolak'ın Ankara'ya götürüldüğü belirtildi.



23 AY HAPİS YATMIŞTI



Operasyonda gözaltına alınan Tanju Çolak daha önce kaçakçılık yaptığı gerekçisiyle 23 ay hapiste kalmıştı. Tanju Çolak'ın özel vekaletle satın aldığı Mercedes marka otomobilin kaçak olduğun belirlenmişti. Ağır Ceza Mahkemesi Tanju’ya 9 yıl hapis cezası vermişti. Tanju bu sırada yurt dışına çıkmış ancak 1994 yılında Makedonya’yada yakalanmış ve Türkiye’ye iade edilmişti. Tanju cezasını çekerken yeniden yargılanma yolu açılmış, Saray ve Bayrampaşa Cezaevleri’nde yattığı 23 aylık hapis cezasının ardından 28 Şubat 1995’te salıverilmişti. Tanju Çolak bu olayın ardından futbol hayatını noktalamak zorunda kalmıştı.