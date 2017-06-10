USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94

O ülkede 900 ton altın rezervi bulundu

Etiyopya'nın Benishangu-Gumuz Eyaleti'nde 900 ton altın rezervi bulunduğu bildirildi.

Dünya / 10 Haziran 2017 Cumartesi 17:58
O ülkede 900 ton altın rezervi bulundu

Etiyopya Jeolojik Tetkik Kurumu yöneticilerinden Dawit Mamo, yerel yayın kuruluşu FANA'ya yaptığı açıklamada, eyaletin Kamashi ve Mankush bölgelerinde 900 ton altın rezervinin keşfedildiğini söyledi.

Keşfin son üç aydır yürütülen bir araştırmanın sonucu olduğunu belirten Mamo, ayrıca Güney Milletleri-Milliyetleri ve Halkları Eyaleti'nde 360 milyon ton kömür, Tigray eyaleti ve Dire Dawa şehrinde ise kıymetli taş ve demir bulunduğunu kaydetti.

Mamo, araştırma sonuçlarına dair raporların ise Maden, Petrol ve Doğalgaz Bakanlığına iletildiğini vurguladı.

Etiyopya'da bir çok uluslararası şirket, altın rezervi arama ve var olan madenleri işletme çalışmalarını sürdürüyor. Ülkenin kuzey ve güneyindeki bölgelerin kırsalında çok sayıda küçük altın ocağı bulunuyor.

Kaynak : AA

DoğalgazEtiyopyaAltın RezerviUluslararasıPetrol


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı