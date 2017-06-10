USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94

Musul'da DEAŞ saldırısı

Irak’ın Musul kentine terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 10 Haziran 2017 Cumartesi 22:09
Musul'da DEAŞ saldırısı

Irak'ın Musul kentindeki Shirqat bölgesine terör örgütü DEAŞ saldırı düzenledi.

İlk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılar tedavi edilmek üzere, çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, Irak ordusu DEAŞ'ın saldırılarını geri püskürterek birçok militanı öldürdü.

Irak ordusu, 2016 yılında Shirqat'ı, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarırken, 17 Ekim 2016 tarihinde ise Musul'u tamamen özgürlüğüne kavuşturmak için büyük taarruz başlattı. Kaynak : İHA

Bombalı SaldırıMusulTerör ÖrgütüDaeşSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı