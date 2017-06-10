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Kato'da hava harekatıyla 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Kato bölgesinde devam eden operasyon kapsamında, dün İHA tarafından operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güncel / 10 Haziran 2017 Cumartesi 09:42
Kato'da hava harekatıyla 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak Kato bölgesinde devam eden Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında, dün İHA tarafından, operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8’inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından İncebel Dağları-Kato bölgesinde sürdürülen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında, dün insansız hava aracı (İHA) tarafından operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e ulaşırken bir terörist de teslim oldu.
Kaynak : AA

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